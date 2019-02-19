Эксперты назвали 20 лучших смартфонов

Эксперты составили рейтинг из 20 лучших моделей смартфонов, выходивших за последнее время. Список опубликовал Business Insider.

Лидером неожиданно для многих стал китайский OnePlus 6T.

Специалисты отметили, что при наборе современных опций, среди которых возможность беспроводной зарядки, водонепроницаемость, отличный дизайн и камера, этот гаджет сравнительно не дорогой — $550 за версию с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

На втором месте оказался iPhone XR. Его назвали лучшим среди всей линейки смартфонов от Apple.

Третье место досталось сразу двум гаджетам — Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Отмечается, что эти смартфоны первыми получают обновления для Android, выпускаемые Google.

Кроме того, они обладают одними из лучших селфи-камер среди всех смартфонов.

Четвертым стал Samsung Galaxy Note 9.

«Galaxy Note 9 — лучший Android-смартфон, выпущенный компанией Samsung. Он имеет большой 6,4-дюймовый дисплей, а в сочетании с мощными характеристиками показывает отличную производительность», — пишут эксперты.

В топ-20 также вошли iPhone 7 Plus, 8 и 8 Plus, X, XS и XS Max.

Также в списке оказались еще несколько смартфонов от Samsung — Galaxy S8, S8 Plus и Galaxy S9 Plus.

Выделили эксперты и гаджеты от Motorola — Moto Z3 и Мото G6.

Одними из лучших признаны смартфоны V40 и G7 от LG, китайский Huawei Mate 20 Pro, тайваньский HTC U12 и канадский BlackBerry Key2 — единственный телефон с qwerty-клавиатурой в списке.

9 февраля специалисты компании Statista определили смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. В списке оказались гаджеты Xiaomi, iPhone, HTC и смартфоны фирмы Sony.