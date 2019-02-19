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Эксперты назвали 20 лучших смартфонов

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Эксперты составили рейтинг из 20 лучших моделей смартфонов, выходивших за последнее время. Список опубликовал Business Insider.

Лидером неожиданно для многих стал китайский OnePlus 6T.

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Специалисты отметили, что при наборе современных опций, среди которых возможность беспроводной зарядки, водонепроницаемость, отличный дизайн и камера, этот гаджет сравнительно не дорогой — $550 за версию с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

На втором месте оказался iPhone XR. Его назвали лучшим среди всей линейки смартфонов от Apple.

Третье место досталось сразу двум гаджетам — Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Отмечается, что эти смартфоны первыми получают обновления для Android, выпускаемые Google.

Кроме того, они обладают одними из лучших селфи-камер среди всех смартфонов.

Четвертым стал Samsung Galaxy Note 9.

«Galaxy Note 9 — лучший Android-смартфон, выпущенный компанией Samsung. Он имеет большой 6,4-дюймовый дисплей, а в сочетании с мощными характеристиками показывает отличную производительность», — пишут эксперты.

В топ-20 также вошли iPhone 7 Plus, 8 и 8 Plus, X, XS и XS Max.

Также в списке оказались еще несколько смартфонов от Samsung — Galaxy S8, S8 Plus и Galaxy S9 Plus.

Выделили эксперты и гаджеты от Motorola — Moto Z3 и Мото G6.

Одними из лучших признаны смартфоны V40 и G7 от LG, китайский Huawei Mate 20 Pro, тайваньский HTC U12 и канадский BlackBerry Key2 — единственный телефон с qwerty-клавиатурой в списке.

9 февраля специалисты компании Statista определили смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. В списке оказались гаджеты Xiaomi, iPhone, HTC и смартфоны фирмы Sony.

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