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Неймар рассказал о двух днях в слезах

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о сильных переживаниях из-за полученной в январе травмы.

По словам футболиста, повреждение пятой плюсневой кости правой ноги стало для него вторым за карьеру и в этот раз выбило его из колеи.

«В первый раз я сам себе сказал, что нужно вернуться как можно быстрее и что нет повода быть грустным. В этот раз я проплакал дома два дня», — цитирует его Globo Esporte.

Травму Неймар получил время матча 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» 23 января.

26-летний футболист покидал поле со слезами на глазах.

В феврале 2018 года нападающий уже получал такую травму, из-за чего пропустил почти всю вторую половину прошлого сезона.

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