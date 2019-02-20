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В России создают ракету для оперативных запусков спутников

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Фото: Научно-производственное объединение «Тайфун»
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Легкую ракету для оперативных запусков спутников на орбиту разрабатывают в российском научно-производственном объединении «Тайфун». Новинка разрабатывается на базе метеорологической ракеты МН-300.

Об этом «Известиям» рассказал заведующий лабораторией геофизических и экологических ракетно-космических исследований НПО «Тайфун» Анатолий Позин.

«Мы собираемся заменить научное оборудование, размещаемое в головной части ракеты, на двигатель второй ступени. Это даст носителю возможность выводить полезный груз массой до 15 кг на низкую околоземную орбиту высотой 250–300 км», — заявил он.

По мнению специалистов, новая ракета позволит осуществлять оперативные запуски, в то время, как сейчас заказчики порой подолгу ждут подходящего «рейса» на больших ракетах-носителях.

При этом эксперты отмечают у новой системы заявленную высокую стоимость запуска 1 кг на орбиту, вдвое превышающую стоимость вывода на ныне действующих аппаратах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Естественный носитель: в России создают ракету для оперативных запусков

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