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В Сети появилось видео с редким черным пингвином

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Фото: facebook.com
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В Facebook телеканала «Би-би-си Америка» появилось видео с почти полностью черным императорским пингвином.

Отмечается, что подобная окраска оперения может быть связана с мутацией под названием меланизм.

В видеоролике говорится, что пингвин может быть единственным подобным представителем в своем роде. Кроме того, отмечается, что данные кадры вполне могут оказаться первым в истории изображением пингвинов с черным оперением.

25 декабря СМИ сообщили о риске для пингвинов выхода Великобритании из состава Европейского союза. Отмечается, что Brexit может привести к сворачиванию программ по защите и сохранению видов пингвинов.

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