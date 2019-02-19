Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Офицер ГРУ в отставке Владимир Квачков вышел из тюрьмы. Осужденный за подготовку мятежа полковник провел в заключении 11 лет.

С 2005 по 2008 год Квачкова обвиняли в организации покушения на Анатолия Чубайса. Полковника оправдали, Верховный суд утвердил приговор 22 декабря 2010 года. На следующий день ФСБ задержала Квачкова по обвинению в терроризме. В 2013-м отставного офицера ГРУ осудили по делу о мятеже на 13 лет колонии. Потом наказание смягчили до восьми лет, но добавили 1,5 года за экстремизм. 7 февраля этого года суд решил освободить Владимира Квачкова. Срок за подготовку мятежа истек. Статью о возбуждении вражды частично декриминализировали.

На воле Квачкова встречала жена Надежда. Приветствовали отставного полковника и единомышленники. Он пообещал первым делом посетить ближайший монастырь.