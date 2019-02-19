Не стало великого художника Карла Лагерфельда. Я говорю не «модельер» или «фотограф», а именно «художник», потому что это слово охватывает все медиа, которыми он пользовался. Лагерфельд — личность масштаба гениев Возрождения, он был талантлив во всем, к чему прикасался.

Карл Лагерфельд много лет работал на Chanel. История этого бренда началась с Коко Шанель, которая своим маленьким черным платьем сделала для моды не меньше, чем Казимир Малевич «Черным квадратом» для живописи. Вклад Лагерфельда сопоставим. Он внес в высокую моду безумие художественной идеи. Прагматическое у него ушло на второй план.

Лагерфельд создавал художественные концепты, которые определяли время. Мы знаем, что облик эпохи остается в архитектуре. Каждая линия созданных в тот или иной период зданий рассказывает о том, какими мы были. Но это образ десятилетий. А мода — образ текущего момента, мерцающий, сиюминутный. Лагерфельд умел его угадать. Чувствовал периоды стабильности, депрессии, предвидел моменты надежд. Создавал, предугадывал, лепил нас во времени. Его муза была больше чем мода.

Я никогда не носила Chanel, но почти 20 лет жила в парижском квартале, в котором этот бренд был широко представлен. По вечерам прогуливалась с собачками. Большой радости моим четвероногим сопровождающим эти прогулки не доставляли — я останавливалась у каждой витрины. Смотреть на Chanel было не меньшим счастьем, чем пойти на роскошный спектакль в лучшем театре. Это было пронзительное переживание и размышление. И всё благодаря Лагерфельду. Он не только сам рисовал свои модели, но и своими руками украшал витрины бренда, превращая их в тотальные инсталляции.

Мне посчастливилось несколько раз с ним встречаться, общаться, следить за его движениями, и это моменты чистого счастья. Он всегда знал, что делал. Это был творческий вулкан, каждую секунду готовый к извержению. Тотальный художник, в котором все было прекрасно. И, конечно, великий фотограф.

Лагерфельд создавал не только снимки для своего модного дома, призванные выразить стиль той или иной коллекции, но и кадры, изображающие повседневную жизнь. У него есть даже уличные фотографии — очень живые, казалось бы, спонтанные, случайные. Но у него нет ничего случайного. К какому бы жанру фотоискусства он не обращался, это всегда было основано на глубокой культуре.

Он создал огромный массив фотопроизведений, который еще недостаточно оценен — нам только предстоит его открыть в полной мере. В Мультимедиа Арт Музее мы не раз показывали его снимки в коллективных выставках, а в 2011 году продемонстрировали его работы для календаря Pirelli. Цикл строился на глубочайшем знании античности. Выстраивая композицию, Лагерфельд фактически создавал театральные мизансцены. Модели выступали героями спектаклей.

Будучи человеком энциклопедически образованным, он свободно «гулял» по всем стилям и эпохам, блестяще в них разбирался. Кстати, с большим уважением он относился к русской культуре, которую прекрасно знал — от древней иконописи до авангарда и современного искусства. Мы хотели сделать его персональную выставку, вели переговоры, но, увы, не успели. Надеюсь, она всё же состоится, пусть и после него.

Лагерфельд — художник невероятного масштаба. Его уход — удар по высокой моде. Потому что он держал корону. Его идеи расходились по миру, становились массовыми, как всё сегодня, но он неизменно задавал уровень качества и для высокой моды, и для моды повседневной. Десятилетия он стоял у штурвала корабля под названием Chanel. И этот штурвал держал крепко.

Автор — директор-основатель Мультимедиа Арт Музея

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