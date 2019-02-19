В Оренбургскую область не пустили 40 т мяса индюшатины из Казахстана

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области за неделю предотвратило ввоз 80 т потенциально опасной животноводческой продукции. Это 40 т мяса индейки, фура консервов и полный грузовик мешков с рыбой.

Перевозчики неправильно оформили документы на продукцию из Казахстана. Виновников привлекут к административной ответственности. Все грузы вернут обратно. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Ранее две попытки незаконного перемещения яблок пресекли сотрудники погрануправления ФСБ по Псковской области. Обе были зафиксированы в районе Палкино. Там пограничники задержали два автомобиля марки «Газель», управляли которыми россияне.