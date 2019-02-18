Более 3 т неизвестного сыра задержали пограничники под Псковом

В Невельском районе Псковской области сотрудники Погрануправления ФСБ по региону задержали крупную партию сыра неизвестного происхождения. Груз пытались незаконно ввезти на территорию России.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в районе населенного пункта Лобок. Пограничники остановили для проверки малолитражный автомобиль, которым управлял 53-летний гражданин РФ. В грузовом отсеке они обнаружили около 3 т сыра неизвестного производства.

При этом у водителя не оказалось товарно-сопроводительных накладных на продукцию и ветеринарного сертификата. Ориентировочная стоимость партии сыра — 1,3 млн рублей.

Решение о судьбе этого сыра будут принимать сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее сообщалось, что псковские пограничники не пустили в Россию грузовик, перевозивший около 300 кг сыра и колбасы. Машина также была задержана в районе населенного пункта Лобок в Невельском районе.