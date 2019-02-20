Побег с препятствиями: северокорейцы, которые сбежали и выжили

Сонг Беок был пропагандистом. Его отец утонул, пытаясь пересечь реку Туманную, в 2000 году. «Мы уехали в августе, чтобы найти еду, — вспоминает Беок, описывая первую попытку. — Мы были из города, расположенного в глубине страны, и мы не были уверены, где река была глубокой, а где — мелкой. В то время я не знал, но река поднялась из-за сезона дождей. Я думал, что мы должны были в любом случае пересечь ее. Я мог думать только о том, как добраться до Китая, чтобы купить еду. Я снял одежду и сделал из нее что-то вроде каната, чтобы нам с отцом не потерять друг друга. И сказал ему не отпускать. Когда мы приблизились к середине реки, я почувствовал, что канат больше не натянут Я оглянулся и увидел, как отец уплывает в сторону. Он уходил под воду и не мог выбраться. Я бросился к [северокорейским] пограничникам и попросил их спасти его. Но они спросили, почему я вышел из воды, почему я тоже не умер. Они надели на меня наручники и забрали меня. Это было 28 августа. Меня пытали боуибу (северокорейская тайная полиция) в Хоерионге. Затем меня отправили на четыре месяца в тюремный лагерь Чхонджин, но после того, как я вышел из лагеря, я почувствовал, что мне нужно выжить и продолжать жить. Я так и не нашел своего отца. После того как я приехал в Южную Корею, я вернулся в Китай в 2004 году и провел поминальную службу по нему у реки. Мне всё еще больно из-за того, что произошло»