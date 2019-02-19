В администрацию Щелковского района пришли с обыском

В администрации Щелковского района Московской области ведутся обыски в рамках дела в отношении бывшего начальника управления земельных отношений администрации муниципалитета Виталия Андрусенко. Об этом 19 февраля рассказали в пресс-службе администрации района.

«Проходят обычные следственные мероприятия, которые являются продолжением дела, возбужденного в июне 2018 года. Администрация полностью сотрудничает со следствием и при этом работает в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Андрусенко арестовали в июне 2018 года по обвинению в получении взятки в размере 20 млн рублей.

30 января обыски прошли в администрации подмосковной Балашихи. По предварительной информации, оперативные мероприятия связаны с уголовном делом о даче взятки.