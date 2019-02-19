МЧС предупреждает о сильной метели в Новосибирской области

Жителей Новосибирской области предупреждают об ухудшении погодных условий. В течение двух дней ожидаются метели с сильным ветром.

По данным синоптиков, скорость ветра может достигать 17 м/с. При этом пройдет мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Об этом пишет vn.ru. Такие погодные условия будут сохраняться 20 и 21 февраля.

В ночь на 21 февраля температура воздуха может опуститься до –10 градусов, в дневные часы, по некоторым прогнозам, воздух прогреется до +2 градусов.

В связи с осадками и ветром МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать дистанцию и контролировать скорость движения, а также избегать резких маневров.