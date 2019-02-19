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Умер герой легендарного снимка в честь окончания Второй мировой войны

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В США умер моряк с легендарного фото о дне окончания Второй мировой войны. Джордж Мендоса скончался за 2 дня до того, как ему исполнилось 96 лет. Мендоса — тот самый, кто поцеловал медсестру на Таймс-сквер в 1945-м. С тех самых пор в США отмечают национальный праздник победы.

 

 

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