Умер герой легендарного снимка в честь окончания Второй мировой войны

В США умер моряк с легендарного фото о дне окончания Второй мировой войны. Джордж Мендоса скончался за 2 дня до того, как ему исполнилось 96 лет. Мендоса — тот самый, кто поцеловал медсестру на Таймс-сквер в 1945-м. С тех самых пор в США отмечают национальный праздник победы.