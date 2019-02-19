Названы самые удобные места в самолете

Опытный путешественник и колумнист издания Escape Джон Бурфитт рассказал, какие места в самолете лучше всего выбирать, чтобы перелет оказался комфортным.

Свои выводы Бурфитт сделал во время длительного перелета из Сиднея в Лос-Анджелес. Журналист так и не смог отдохнуть, так как соседка сзади постоянно пинала его кресло, а просьбы прекратить не увенчались успехом.

В момент когда мужчина пошел в туалет, он заметил, что пассажиры на последнем ряду выглядят отдохнувшими и бодрыми, и пришел к заключению, что это лучшие места для комфортного полета.

После этого он стал бронировать места только в последнем ряду.

«Никто не может пнуть заднее сиденье. Вы спрятаны, поэтому вас никогда не ударит стюардесса с тележкой, вы не столкнетесь с пассажирами, когда они будут проходить. А если захотите спать, то можно прислониться к углу у стены», — поделился Бурфитт.

При этом на распространенное мнение о том, что в хвосте самолета лететь некомфортно из-за того, что спинки сидений не откидываются, журналист парировал, что в большинстве авиакомпаний это не так. Кроме того, жалобы на неприятные звуки из туалета также не актуальны, по его мнению, так как можно использовать наушники или беруши.

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