Прямой эфир

Запуск серийного производства МС-21 перенесли на конец 2020 года

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о переносе запуска серийного производства пассажирского среднемагистрального самолета МС-21 на конец 2020 года.

Облегчение: разработана уникальная методика снижения веса самолета
Применение бионического дизайна и аддитивных технологий может снизить массу самолета почти на тонну

По его словам, данное решение принято в связи с тем, что Россия переходит на использование композитных материалов собственного производства при создании крыльев для данного воздушного судна. Ранее стало известно, что из-за западных санкций была остановлена поставка иностранных материалов.

«Необходимые разработки и российские партнеры, в частности «Росатом», уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается», — цитирует Чемезова «Федеральное агентство новостей».

10 января вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что проект самолета МС-21 доведут до конца и антироссийские санкции Вашингтона не смогут на это повлиять.

Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров. В мае второй летный образец успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода. Завершить испытания воздушного судна планируют во второй половине 2020 года.

Покупатели заказали уже 175 среднемагистральных самолетов. Первым новые МС-21 получит «Аэрофлот» — компания купила 50 воздушных судов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Борисов не исключил увеличение производства самолетов МС-21 до 100 единиц в год
В правительстве опровергли влияние санкций на создание самолета МС-21

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017