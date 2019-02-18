Запуск серийного производства МС-21 перенесли на конец 2020 года

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о переносе запуска серийного производства пассажирского среднемагистрального самолета МС-21 на конец 2020 года.

По его словам, данное решение принято в связи с тем, что Россия переходит на использование композитных материалов собственного производства при создании крыльев для данного воздушного судна. Ранее стало известно, что из-за западных санкций была остановлена поставка иностранных материалов.

«Необходимые разработки и российские партнеры, в частности «Росатом», уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается», — цитирует Чемезова «Федеральное агентство новостей».

10 января вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что проект самолета МС-21 доведут до конца и антироссийские санкции Вашингтона не смогут на это повлиять.

Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров. В мае второй летный образец успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода. Завершить испытания воздушного судна планируют во второй половине 2020 года.

Покупатели заказали уже 175 среднемагистральных самолетов. Первым новые МС-21 получит «Аэрофлот» — компания купила 50 воздушных судов.