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Жители России увидят суперлуние 19 февраля

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Жители России смогут наблюдать суперлуние во вторник, 19 февраля. В этот день Луна подойдет на минимальное расстояние к Земле, рассказали в Московском планетарии.

В 12:07 мск спутник Земли окажется от нее на расстоянии 356 761 км, а полнолуние произойдет в 18:54, пишет «Газета.ру».

По словам специалистов, суперлуния происходят ежегодно, но близкие совпадения перигея (ближайшей к Земле точки лунной орбиты) и полнолуния случаются достаточно редко, сообщает НСН.

В январе 2019 года замглавного врача Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслан Кошелев прокомментировал влияние кровавого лунного затмения на здоровье человека. Он отметил, что чересчур мнительные и впечатлительные люди могут сами себя «накрутить» и убедить во вреде кровавой Луны. По словам Кошелева, исследования по теме влияния затмений на здоровье, неоднократно проводившиеся в США и Азии, показали, что среднее количество обращений к врачам в эти дни не меняется.

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