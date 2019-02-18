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Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 169 человек

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Фото: REUTERS/Washington Alves
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Число жертв прорыва дамбы компании в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 169 человек, сообщает портал Notícias ao Minuto.

Трагедия произошла в районе муниципалитета Брумадинью утром 25 января. Принадлежащая горнодобывающей корпорации Vale дамба удерживала воду с отходами от металлургической промышленности. Потоки грязи затопили административные здания, предприятия и жилые дома. При этом системы аварийного предупреждения во время инцидента не сработали. Пропавшими без вести числится 141 человек, пишет «Газета.ру».

В настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные работы, которые осложнены нестабильностью грунта в районе ЧП. Спецтехника удаляет слои грязи, высота которых в некоторых местах достигает 20 м.

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