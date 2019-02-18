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Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»

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Фото: Global Look Press/Scherl
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Испанская газета ABC опубликовала статью, в которой героизировала бойцов «Голубой дивизии», воевавших в составе вермахта против СССР и участвовавших в блокаде Ленинграда.

В материале, опубликованном 11 февраля, солдаты названы «бесстрашными и храбрыми бойцами», которые «достойно сопротивлялись» Красной Армии, находясь «в тяжелейших условиях», «стойко перенося лишения и бросая вызов смерти».

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В качестве особого подвига автор приводит бои под Волховом в 1943 году, когда дивизия участвовала «в осаде Ленинграда». При этом «успехи сталинской армии», по мнению автора, были «далеки от того, чтобы назвать их победой».

«В Красном Бору, в пригороде Ленинграда (сегодня — Санкт-Петербург), 5,9 тыс. легковооруженных испанцев в течение нескольких часов отражали мощнейший натиск 38 батальонов Красной армии, разделенных на четыре дивизии и вооруженных большим количеством артиллерии и танков», — сказано в публикации.

Однако читатели издания неоднозначно восприняли статью. В комментариях пользователи назвали описанный период «худшим этапом в истории Испании» и отметили, что «Голубая дивизия помогала нацистам».

«Какой позор, что люди гордятся теми, кто помог злейшему врагу человечества», — написал пользователь с ником PPedrovangaal.

«Вы не увидите в немецкой прессе статью, напоминающую о борьбе нацистской армии на земле другой страны. Это происходит только в Испании», — отметил Hemeroteco.

«Они боролись за газ Циклон Б и камеры, где он применялся, за крематории, гетто, массовые убийства, вторжения и грабежи других стран», — прокомментировал пользователь Garcia.

«Голубая дивизия» состояла из добровольцев Испании, сражавшихся на стороне нацисткой Германии в ходе Второй мировой войны.

В конце января правительство Германии выделило €12 млн на нужды людей, переживших блокаду Ленинграда. Средства пойдут на модернизацию госпиталя для ветеранов, передачи блокадникам и создание германо-российского центра встреч в Санкт-Петербурге.

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