«Кардифф» может подать в суд на «Нант» из-за смерти Салы

Руководство «Кардиффа» намерено обратиться в суд из гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы, самолет с которым на борту потерпел крушение над Ла-Маншем. В валлийском клубе считают, что к трагедии могла привести халатность со стороны «Нанта».

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленный источник, в «Кардиффе» надеятся, что если французский клуб будет признан виновным, то тогда клубу из Уэльса не придется выплачивать всю стоимость трансфера Салы. Поэтому внутренне расследование обстоятельства гибели аргентинского нападающего продолжается.

Ранее президент валлийской команды Мехмет Далман заявил, что «Нант» требует с «Кардиффа» причитающуюся сумму за трансфер футболиста. «Мы в свою очередь говорим, что не согласны, учитывая трагические обстоятельства», — заметил он.

19 января Сала перешел из французского футбольного клуба «Нант» в валлийский клуб «Кардифф Сити», выступающий в английской премьер-лиге. Нападающий вылетел в расположение новой команды на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который пропал с радаров в ночь на 22 января.

3 февраля самолет, потерпевший крушение, обнаружили на дне пролива Ла-Манш. Тело одного из пассажиров нашли среди обломков. 7 февраля спасатели извлекли его. Криминалисты графства Дорсет подтвердили, что это тело Эмилиано Салы.