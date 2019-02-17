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Фреску с изображением Нарцисса нашли в Помпеях

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Фото: TASS/AP/CESARE ABBATE
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Археологи нашли на стенах одного из домов в Помпеях фреску с изображением Нарцисса.

Как сообщает Daily Mail, эта комната в скором времени будет открыта для туристов.

Предполагается, что дом, где была найдена фреска, принадлежал богатому и знатному владельцу. Изображение сохранило цвет и детали, несмотря на то, что было скрыто слоем пепла почти две тысячи лет.

Нарцисс — герой древнегреческого мифа, влюбившийся в собственное отражение.

В ноябре 2018 года археологи обнаружили акварельную фреску на одной из стен домов на руинах Помпеи. Она изображает греческую принцессу Леду, чувственно обнимающую лебедя. Леда и лебедь — античный художественный сюжет. Лебедь является воплощением греческого бога Зевса.

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