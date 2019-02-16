Бывший американский посол в России рассказал про «shit» США в Европе

Корреспондент «Известий» проверил бывшего американского посла в России Майкла Макфола на знание русского языка. Он спросил у него по-русски: «Что ожидаете, неужели Америка щит над Европой убрала?»

Макфол смутился и переспросил: «Shit?», имея в виду перевод с английского языка (слово переводится как «дерьмо»). Журналист уточнил, что имеет в виду защиту, то есть щит.

Посол рассмеялся, а затем ответил, что для трансатлантических отношений сейчас трудные времена. Макфол отметил, что он и члены его партии по-прежнему привержены трансатлантическим отношениям и рассчитывают услышать, что и другие люди думают так же.

Майкл Макфол являлся послом США в России с 2012 по 2014 год. До этого был специальным помощником президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности. В июле 2018 года Макфол заявил, что его научную карьеру разрушили российские санкции.