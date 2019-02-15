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Коттеджные поселки построят под Уфой

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В поселках Зинино и Нагаево под Уфой планируют построить 6 тыс. коттеджей. Решение об этом было принято 14 февраля на градостроительном заседании.

Начальник управления архитектуры и градостроительства столицы Башкирии Олег Байдин рассказал, что процессе работы с проектировщиками было стремление учесть все возможные недостатки, которые могут возникнуть при застройке территорий индивидуальными жилыми домами. А именно обеспеченность социальными объектами, в том числе школами, садиками, поликлиниками, передает «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что первые плавучие отели и поселки появятся в акватории трех водохранилищ Канала имени Москвы. Проект предусматривает все необходимые коммуникации для комфортной жизни. Дома на плаву, так называемые хаусботы, будут собираться в России.

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