Коттеджные поселки построят под Уфой

В поселках Зинино и Нагаево под Уфой планируют построить 6 тыс. коттеджей. Решение об этом было принято 14 февраля на градостроительном заседании.

Начальник управления архитектуры и градостроительства столицы Башкирии Олег Байдин рассказал, что процессе работы с проектировщиками было стремление учесть все возможные недостатки, которые могут возникнуть при застройке территорий индивидуальными жилыми домами. А именно обеспеченность социальными объектами, в том числе школами, садиками, поликлиниками, передает «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что первые плавучие отели и поселки появятся в акватории трех водохранилищ Канала имени Москвы. Проект предусматривает все необходимые коммуникации для комфортной жизни. Дома на плаву, так называемые хаусботы, будут собираться в России.