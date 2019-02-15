Прямой эфир

ЦСКА установил рекорд по количеству побед в регулярных чемпионатах КХЛ

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
20 дней до финиша: клубы КХЛ разыгрывают последние места в плей-офф
Команды лиги близки к завершению регулярного чемпионата

Хоккеисты столичного ЦСКА победили братиславский «Слован» и обновили рекорд по количеству побед в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1. Дубль в составе ЦСКА оформил Константин Окулов, еще по шайбе забросили Максим Мамин и Линден Вей. У «Слована» отличился Марио Грман.

Таким образом, ЦСКА одержал 50-ю победу в текущем регулярном чемпионате и обновил рекорд лиги. Предыдущее достижение также было установлено армейцами в сезоне-2014/15.

В начале февраля нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив рекорд другого российского игрока, Сергея Федорова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Весной ЦСКА покажет свою лучшую игру»
Нападающий армейцев Константин Окулов — о своей результативности и скорой встрече с лидером Восточной конференции
Шайбе некуда упасть: СКА и ЦСКА обновили рекорд КХЛ по посещаемости
На игру с участием двух армейских команд собрался почти полный футбольный стадион в Санкт-Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017