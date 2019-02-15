ЦСКА установил рекорд по количеству побед в регулярных чемпионатах КХЛ

Хоккеисты столичного ЦСКА победили братиславский «Слован» и обновили рекорд по количеству побед в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1. Дубль в составе ЦСКА оформил Константин Окулов, еще по шайбе забросили Максим Мамин и Линден Вей. У «Слована» отличился Марио Грман.

Таким образом, ЦСКА одержал 50-ю победу в текущем регулярном чемпионате и обновил рекорд лиги. Предыдущее достижение также было установлено армейцами в сезоне-2014/15.

В начале февраля нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив рекорд другого российского игрока, Сергея Федорова.