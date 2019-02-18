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Газпромбанк выдаст кредит объемом 6 млрд рублей на строительство дороги и моста в ЯНАО

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В Ямало-Ненецком округе появятся новая дорога и мост через реку Пур, которые свяжут между собой три поселка и районный центр.

Строительство социально важных объектов пройдет при финансировании Газпромбанка — из общей суммы в 9,6 млрд рублей третий банк страны выделит 6 млрд. Соответствующий договор был подписан вице-президентом Газпромбанка с компанией «РИК» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Проект на самом деле очень важный для региона, для страны (…). Он задумывался еще в 1970-е годы прошлого века. Река Пур представляет собой зону тяготения, на правом берегу которой располагается достаточно большое количество месторождений. Мощность трафика в настоящий момент в пике составляет более 2 тыс. машин грузовых в сутки. И вопрос наличия моста в этом районе — он очень актуальный для экономики региона», — заявил вице-президент, руководитель департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

 

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