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Москвичи увидят сближение Венеры и Сатурна

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Жители и гости Москвы в понедельник, 18 февраля, смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна. Астрономическое явление будет заметно лишь рано утром, сообщает в пятницу, 15 февраля, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«18 февраля 2019 года произойдет сближение Венеры и Сатурна. Их будет разделять всего 1 градус (два диска Луны). Красивую утреннюю пару можно увидеть в предрассветные часы с 6:30 до 7:30 утра, над юго-восточным горизонтом», — говорится в релизе.

В планетарии рассказали, что в это же время можно будет наблюдать Юпитер, а также красный Антарес — ярчайшую звезду в созвездии Скорпион. Уточняется, что в космосе Венера и Сатурн находятся далеко друг от друга, однако с Земли они видны почти на одной линии обзора. Второе сближение этих планет в течение 2019 года повторится вечером 11 декабря.

8 февраля сообщалось, что астероид Апофис, диаметр которого составляет 325 м, приблизится к Земле на критическое расстояние 13 апреля 2029 года, после чего спустя еще несколько десятилетий может столкнуться с нашей планетой.

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