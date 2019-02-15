Уральские студенты разлили воду по стаканам при помощи экскаватора
Студенты техникума из Златоуста необычным способом сдали экзамен на управление экскаватора. Молодые люди научились закрывать спичечный коробок и разливать воду в стаканы при помощи ковша 8-тонного трактора.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Студенты техникума из Златоуста необычным способом сдали экзамен на управление экскаватора. Молодые люди научились закрывать спичечный коробок и разливать воду в стаканы при помощи ковша 8-тонного трактора.
Подробнее — в сюжете «Известий».