Минфин предложил налоговые льготы при инвестировании в инновации

Минфин предложил поддержать бизнес-ангелов. Речь идет об инвесторах, вкладывающих средства в новые инновационные проекты на ранних этапах развития. Согласно законопроекту «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ», с которым ознакомились «Известия», таким лицам будут возмещать стоимость налогов на доходы от вложений.

Льготы снизят риски инвесторов и помогут им активнее участвовать в финансировании инновационных стартапов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По оценке Российской венчурной компании (РВК — госкорпорация, созданная для поддержки венчурных инвесторов, в том числе бизнес-ангелов), в прошлом году таких сделок было 34. Объем вложений составил 1,9 млрд рублей. При этом это самый закрытый сегмент рынка, поэтому точные сведения установить сложно.

В ближайшие три года ожидается увеличение рынка подобных инвестиций минимум в 10 раз, полагает венчурный инвестор и владелец «КиберРоссия.рф» Роман Поволоцкий. По его мнению, этому поспособствует рост спроса на инновации со стороны крупных корпораций. По подсчетам РВК, к 2030 году объем вложений в новейшие технологии достигнет 820 млрд рублей.

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Льготы небесные: государство поддержит бизнес-ангелов