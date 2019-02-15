Бекхэм предстанет перед судом за использование телефона за рулем

Экс-капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма ждет суд за разговор по телефону во время вождения.

Как сообщает телеканал Sky News, правонарушение знаменитого футболиста заметил один из прохожих в центре Лондона. По его словам, Бекхэм, управляя автомобилем Bentley Bentayga, общался с кем-то по мобильному телефону, что является строгим нарушением закона.

Слушания по делу Бекхэма назначены на 19 марта. Отмечается, что футболисту еще не предъявили обвинение, но он уже уведомлен о начале судебного разбирательства.

Если спортсмена признают виновным, ему придется заплатить штраф в размере £2 тыс. ($2,5 тыс.). За повторное нарушение Бекхэм будет лишен водительских прав.

В начале февраля стало известно, что против Бекхэма и его бизнес-партнеров поданы два иска в связи с нарушениями, допущенными при строительстве стадиона в Майами.