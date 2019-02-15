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Более 40 тыс. детей в России страдают диабетом I типа

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В России свыше 40 тыс. детей страдают диабетом I типа, заявила 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи вице-премьер Татьяна Голикова. При этом многие из них не могут добиться нормальных показателей сахара даже спустя несколько лет болезни. Это приводит к поражениям внутренних органов и сокращению срока жизни.

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Облегчить жизнь таким пациентам могут инсулиновые помпы, позволяющие отказаться от уколов и вводить лекарство круглосуточно. Однако высокая стоимость изобретений и расходных материалов к ним делает их труднодоступными для населения. От государства подобную помощь получает лишь малая часть нуждающихся.

Большинство родителей вынуждены бросать работу, чтобы ухаживать за детьми с диабетом. В этом случае они могут рассчитывать лишь на выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Но после 14-летия ребенка, который не всегда выздоравливает к этому сроку, семья чаще всего теряет и этот доход.

По поручению Голиковой Росздравнадзор проверит обеспечение жителей средствами диагностики и расходными материалами для помповых дозаторов инсулина в регионах, а Минздрав оценит потребности в установке помп среди детей с сахарным диабетом и подготовит предложения по их предоставлению нуждающимся.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Несладкое детство: 40% детей с диабетом I типа могут стать тяжелыми инвалидами

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