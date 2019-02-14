Пензенская область и Татарстан подписали договор о сотрудничестве

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи в четверг, 15 февраля. Стороны подписали договор о сотрудничестве двух регионов.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, согласно документу, стороны будут совместно вести работу в культурной, экономической, социальной и других сферах.

Также стороны будут обмениваться опытом, заниматься различными проектами, направленными на развитие потенциала Пензенской области и Республики Татарстан, пишет ИА «Пенза-пресс».

Помимо этого, губернатор и президент обсудили возможность организации в обоих регионах бизнес-миссий для предприятий. Это позволит расширить рынки сбыта.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14–15 февраля. Главной темой обсуждения станут практические меры по реализации национальных проектов. Губернаторы обсудят стратегию пространственного развития до 2025 года для определения способов реализации потенциала регионов. Также подведут итоги конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов.

В этом году на форум зарегистрировалось в полтора раза больше участников, чем в предыдущем, а география иностранного участия удвоилась.