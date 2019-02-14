Самара из-за прорыва трубы превратилась в Сайлент Хилл

Самара стала декорациями к съемкам Сайлент-Хилл. Город накрыл густой туман — прорвало трубу с горячей водой.

Участок дороги между улицами Осипенко и Первомайская полностью заволокло паром, вода продолжает распространяться по городу.



Прорыв теплотрассы затрудняет автомобильное движение на дорогах. По словам местных жителей, на нескольких улицах из-под земли бьют фонтаны кипятка.



Самарские коммунальщики пытаются устранить последствия. Ранее крупная коммунальная авария произошла на улице Ташкентской. Тогда ожоги различной степени тяжести получили 11 человек.