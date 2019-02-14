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Прокуратура не станет выдвигать обвинения против принца Филиппа после ДТП

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Фото: REUTERS/Chris Radburn
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Королевская прокурорская служба Великобритании не будет выдвигать обвинения против принца Филиппа из-за ДТП с его участием. Об этом в четверг, 14 февраля, пишет газета The Independent.

«Мы приняли во внимание все обстоятельства дела, включая степень вины, возраст водителя и добровольную сдачу водительских прав», — отметил главный королевский прокурор отдела ведомства восточной Англии Крис Лонг. Он подчеркнул, что судебное преследование супруга королевы Елизаветы II не отвечает интересам общества.

10 февраля принц добровольно сдал водительские права из-за ДТП, в которое он попал 17 января недалеко от монаршей резиденции Сэндригрэм на западе графства Норфолк. Филипп за рулем Land Rover врезался в машину, в которой находились две женщины и девятимесячный младенец. Женщины получили травмы, ребенок не пострадал. Сам принц не был ранен, позже он принес извинения за инцидент.

Как впоследствии признался Филипп, на перекрестке его ослепило солнце, из-за чего он и допустил столкновение. Через два дня после аварии полиция оштрафовала его за вождение с непристегнутыми ремнями безопасности.

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