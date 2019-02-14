Два десятка железнодорожных переездов отремонтируют в Орловской области

В Орловской области на 2019 год запланирован ремонт 20 железнодорожных переездов. Его проведут железнодорожники Орловско-Курского региона Московской железной дороги в рамках разработанного МЖД и правительством региона комплексного плана по обеспечению безопасности движения транспорта в местах пересечения железной и автомобильной дороги.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Орловско-Курского региона, программа включает ремонт самих переездов, а также десятиметровой зоны проезжей части. В общей сложности планируется привести в порядок 20 объектов, пишет InfoOrel.ru.

Помимо этого, в 2019 году планируют рассмотреть вопрос установки специальных комплексов, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Ими хотят оснастить семь переездов с повышенной загруженностью.

В прошлом году на территории региона такими комплексами были оснащены два переезда. На данный момент идут пусконаладочные работы по передаче данных в режиме онлайн в ГИБДД.