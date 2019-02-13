Штрафы за парковку на газонах введут в Орловской области

В Орловской области могут ввести штрафы за парковку на газонах, детских и спортивных площадках. Идею обсуждали в областном совете депутатов. Там накануне прошел круглый стол на тему «Водитель, береги газоны!».

По словам депутата Ларисы Удаловой, такая административная ответственность уже была установлена в регионе с 2003 года. Однако Верховный суд квалифицировал введение подобной практики как превышение полномочий регионального законодателя.

В 2018 году Конституционный суд вновь утвердил право субъекта РФ устанавливать региональным законом административную ответственность за подобное нарушение.

В этой связи участники круглого стола напомнили, что, к примеру, в Москве и области штраф за парковку на газоне составляет 5 тыс. рублей, а в Свердловской – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, сообщает InfoOrel.ru.

В декабре 2018 года законопроект об административной ответственности за парковку на газонах в первом чтении одобрили депутаты ЕАО.