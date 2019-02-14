В Хакасии частично вернули тепло в дома и социальные учреждения

В Хакасии частично вернули тепло в дома и соцучреждения. Произошла двойная коммунальная авария, температура воздуха в городе — –17°С. Без тепла и горячей воды находились почти 16,5 тыс. человек. Восстановительные работы шли всю ночь, подключить удалось 133 дома из 205. Тысячи человек вторые сутки без отопления. Минстрой республики: сварочные работы осложняет ветхость трубы.