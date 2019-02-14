Роспотребнадзор предложил измерять талии россиян

Лишние сантиметры и килограммы могут стать вне закона. Роспотребнадзор изучает опыт других стран в борьбе с ожирением. Ведомство рассматривает пример Японии, где запрещено иметь талию более 90 см. За нарушение штрафуют даже работодателей, ставших «пособниками». Не позаботился о здоровье сотрудника — будь готов выплатить до $19 млн.