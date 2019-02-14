В туалете российского МИДа нашли труп

Сотрудника российского Министерства иностранных дел нашли мертвым в туалете ведомства. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, речь идет о 68-летнем мужчине. Также сообщается, что тело было найдено на 19-м этаже здания.

Официального подтверждения информации пока нет.

11 февраля в столичном доме шансонье, известного под псевдонимами Ося Солнцев и Остап из Солнцево, нашли тело женщины. Как сообщал РЕН ТВ, погибшая в последние месяцы злоупотребляла алкоголем, из-за чего у нее случались приступы эпилепсии. На теле умершей следов насильственной смерти не обнаружено. Ведется проверка.