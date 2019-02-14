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«Роскачество» не нашло в России хороших пельменей

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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«Роскачество» при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного «Знака качества». Об этом сообщил в глава организации Максим Протасов в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи.

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«К сожалению, до российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей», — цитирует его ТАСС.

По словам Протасова, среди основных проблем — остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление компонентов, которые не указаны в составе, например, крахмала и загустителей.

В частности, в двух случаях из 48 было обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам, а в девяти — выявлены незаявленные компоненты.

Протасов добавил, что «Роскачество» уже получило обратную связь от производителей. После проверки некоторые из них сообщили, что усилили внутренний контроль на производстве или сменили поставщиков.

Ранее в феврале сообщалось, что специалисты «Роскачества» разработали рекомендации по выбору плавленого сыра.

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