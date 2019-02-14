«Не на того напал»: телефонный мошенник попытался одурачить экс-главу ЦРУ

В США телефонный мошенник попытался обмануть пенсионера и попал в тюрьму на 71 месяц.

29-летний житель Ямайки Кэниэль Томас успешно пользовался своими уловками и сумел «заработать» больше $300 тыс. на доверчивых пожилых людях. Так могло произойти и в этот раз, если бы он случайно не позвонил 94-летнему Уильяму Уэбстеру — единственному в истории США человеку, который в свое время возглавлял и ФБР, и ЦРУ.

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