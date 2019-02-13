Лесоруб выплатит 1,4 млн за поваленные в Новосибирской области деревья

В Купинском районе Новосибирской области суд вынес обвинительный приговор 44-летнему «черному лесорубу». Мужчина незаконно срубил 95 деревьев, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Было установлено, что с 7 по 29 сентября 2018 года мужчина срубил 91 березу и четыре осины общим объемом свыше 64 кубометров. Каждое дерево было оценено в 15 тыс. рублей. Таким образом лесоруб нанес ущерб более чем в 1,4 млн рублей, пишет VN.ru.

Подозреваемый признал свою вину в полном объеме и частично возместил причиненный ущерб.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно. Также ему будет необходимо возместить весь нанесенный ущерб.