Число погибших при атаке смертника на юго-востоке Ирана выросло до 41

Число погибших в результате взрыва, произведенного террористом-смертником на юго-востоке Ирана, достигло 41 человека. Такие данные 13 февраля приводит новостное агентство Fars.

«Число погибших возросло до 41, включая членов КСИР («Корпуса стражей исламской революции». — Ред.) и мирных жителей», — указано в сообщении агентства в Twitter.

Злоумышленник напал на автобус с военными КСИР, который выполнял рейс Хаш–Захедан в граничащей с Афганистаном провинции Систан и Балучестан. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Изначально сообщалось, что при атаке смертника погибли 20 военных и еще 20 получили ранения.