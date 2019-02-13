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Число погибших при атаке смертника на юго-востоке Ирана выросло до 41

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Фото: REUTERS/Fars News
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Число погибших в результате взрыва, произведенного террористом-смертником на юго-востоке Ирана, достигло 41 человека. Такие данные 13 февраля приводит новостное агентство Fars.

«Число погибших возросло до 41, включая членов КСИР («Корпуса стражей исламской революции». — Ред.) и мирных жителей», — указано в сообщении агентства в Twitter.

Злоумышленник напал на автобус с военными КСИР, который выполнял рейс Хаш–Захедан в граничащей с Афганистаном провинции Систан и Балучестан. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Изначально сообщалось, что при атаке смертника погибли 20 военных и еще 20 получили ранения.

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