При атаке смертника в Иране погибли 20 военных

Террорист-смертник напал на автобус с военными «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) на юго-востоке Ирана, сообщает IRNA в среду, 13 февраля.

Автобус выполнял рейс Хаш-Захедан в провинции Систан и Балучестан, которая граничит с Афганистаном. В результате взрыва погибли 20 военных, еще 20 получили ранения.

К настоящему времени еще ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку.

КСИР — элитное подразделение вооруженных сил Ирана, созданное для обеспечения внутренней безопасности страны.