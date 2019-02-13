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При атаке смертника в Иране погибли 20 военных

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Фото: Global Look Press/xinhua
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Террорист-смертник напал на автобус с военными «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) на юго-востоке Ирана, сообщает IRNA в среду, 13 февраля. 

Автобус выполнял рейс Хаш-Захедан в провинции Систан и Балучестан, которая граничит с Афганистаном. В результате взрыва погибли 20 военных, еще 20 получили ранения. 

К настоящему времени еще ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку. 

КСИР — элитное подразделение вооруженных сил Ирана, созданное для обеспечения внутренней безопасности страны.

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