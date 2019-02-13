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«Муж на час» изнасиловал и обокрал журналистку в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мастер по ремонту карнизов избил и изнасиловал сотрудницу журнала «Собака» в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел 11 февраля. Как рассказала пострадавшая, она заказала услуги мастера через сайт. Вечером мужчина по имени Петр приехал к ней домой, установил карниз, а затем начал к ней приставать. 

«Муж на час» повалил журналистку на кровать, избил и изнасиловал. После этого он забрал у девушки iPhone и скрылся. По словам потерпевшей, обидчик — худой мужчина славянской наружности ростом 165–170 см, на вид 35–40 лет. 

К настоящему времени подозреваемого удалось задержать. Им оказался столичный житель 1978 года рождения. В 1994 году он был судим за разбой и умышленное убийство, в 2005 году — за убийство и кражу.

Сейчас против него возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Изнасилование».

Ранее в январе актера из сериала «Глухарь» Тимура Ефременкова обвинили в изнасиловании. Артист не отрицает, что с девушкой у него была интимная связь, однако настаивает, что это произошло по обоюдному согласию

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