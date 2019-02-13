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Проект ремонта почти 30 дворов разработают в Пскове

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В Пскове идет разработка проектов ремонта 27 дворов, список которых был сформирован еще в 2018 году. Об этом рассказала замначальника УГХ Пскова Татьяна Алексеева в ходе совещания комиссии по осуществлению контроля за программой «Формирование современной городской среды», которое состоялось во вторник, 12 февраля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, из городского бюджета на ремонт дворов и благоустройство общественных территорий было направлено более 31,5 млн рублей. Помимо этого, более 62,6 млн выделят из федерального и областного бюджетов.

По итогам совещания в перечень ремонтируемых пространств были включены две дополнительные территории — детский сад № 37 и школа № 24.

В числе благоустраиваемых в этом году территорий находится парк вдоль проспекта Энтузиастов и Аллея ветеранов, а также 27 дворов.

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