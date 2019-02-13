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Меру пресечения для Руслана Арашукова оставили без изменений

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Суд оставил без изменений меру пресечения для Руслана Арашукова. Под арестом он проведет два месяца. 

Ему вменяют участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере. Руслана Арашукова задержали в рамках уголовного дела члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и отца сенатора — советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.

Оба они были задержаны 30 января и заключены под арест на два месяца.

Арашукову-старшему вменяют организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. Сенатору же предъявлено обвинению в участии в ОПС, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

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