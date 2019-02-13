Меру пресечения для Руслана Арашукова оставили без изменений

Суд оставил без изменений меру пресечения для Руслана Арашукова. Под арестом он проведет два месяца.

Ему вменяют участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере. Руслана Арашукова задержали в рамках уголовного дела члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и отца сенатора — советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.



Оба они были задержаны 30 января и заключены под арест на два месяца.



Арашукову-старшему вменяют организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. Сенатору же предъявлено обвинению в участии в ОПС, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.