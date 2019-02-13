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Неделя моды в Нью-Йорке

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В босоножках по слякоти и снегу. С голыми ногами в минус. А на что ты готов ради стиля?

Модницы Нью-Йорка нарядились на неделю моды, но прогадали.

Хотя блёстки, туфли на шпильках и прозрачные платья на морозе никого не смущают. В мире высокой моды законы суровые — иконы стиля свитера в штаны не заправляют.
 

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