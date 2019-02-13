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Мексиканского наркобарона Коротышку переведут в строгую тюрьму

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Сбежать из тюрьмы у мексиканского наркобарона больше не получится. 

Хоакина Гусмана могут отправить в условия максимально строгого режима — в так называемом горном Алькатрасе за все 25 лет существования не было совершено ни одного побега.

В тюрьме в штате Колорадо содержат самых опасных преступников США. Ранее Х. Гусман, известный как Коротышка, дважды «испарялся» из мест заключения.

Накануне присяжные признали наркобарона виновным по всем 10 пунктам обвинения. Окончательный приговор будет вынесен
Хоакину Гусману в июне. Главе картеля «Синалоа» грозит пожизненное заключение.

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