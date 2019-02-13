Виктор Ан хочет вернуться в сборную России

Хотел завершить спортивную карьеру, но не смог без соревнований.

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан хочет вернуться в сборную РФ. Шорт-трекист рассказал, что готовится к отбору, который пройдет в августе.

Ан считает Россию своей страной и выступать за Южную Корею не может. В составе нашей команды спортсмен планирует участвовать в Олимпиаде-2022.

Виктор Ан самый титулованный шорт-трекист в истории. Под флагом России он завоевал три золота на Олимпийских играх в Сочи.