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Движение Льва Пономарева «За права человека» снова признали иноагентом

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Министерство юстиции России признало иностранным агентом движение Льва Пономарева «За права человека». Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минюст России в соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях» включил Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения министерства. Соответствующее решение было принято 12 февраля 2019 года.

Соответствие деятельности организации признакам иноагента было выявлено сотрудниками ведомства во время внеплановой документарной проверки.

Движение «За права человека» уже включали в реестр иноагентов в 2014 году, однако позже основания для этого отпали и организация утратила этот статус.

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