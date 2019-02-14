Российский рубль в январе подорожал на 5,8% в паре с долларом, следует из данных Центробанка. В феврале нацвалюта продолжила укрепляться. Даже анонс новых антироссийских санкций не привел к заметному снижению котировок. Основными причинами для роста валют, фондовых и долговых площадок развивающихся стран стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США взять паузу в цикле повышения ключевой ставки и ожидание прекращения торговой войны между Штатами и Китаем.

ФРС на январском заседании сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых, прервав длительный цикл ее подъема. Однако более важным для глобальных инвесторов было заявление регулятора о том, что он может изменить темпы сокращения своего баланса. Это означает временную приостановку агрессивного изъятия денег с финансовых рынков. Решение американских монетарных властей сразу же привело к ослаблению доллара к ведущим мировым валютам и повышению аппетита к риску на активы развивающихся рынков, включая российский.

С начала года на наш рынок приходят спекулятивные, «горячие» деньги от западных инвестиционных фондов. Это и способствует укреплению рубля. Так, по данным Банка России, в январе нерезиденты купили отечественных облигаций федерального займа на 55 млрд рублей — максимум за последний год. Вложения иностранных фондов в российские акции составили 37,8 млрд рублей, и это уже пятилетний рекорд.

Однако не стоит забывать, что за видимым благополучием и оптимизмом, царящим на биржах, по-прежнему стоит проблема замедления мировой экономики. И если США пока находятся в хорошей форме, то дела в Евросоюзе обстоят намного хуже. Так, согласно недавно опубликованному прогнозу Европейской комиссии, в 2019 году рост экономики ЕС может составить 1,3% против ожидавшихся еще в ноябре 1,9%. Изменение оценки связано с неопределенностью процесса Brexit и замедлением темпов роста экономики Китая.

Что касается торговых войн, сейчас Вашингтон и Пекин ведут активные переговоры, пытаясь избежать нового витка торговой конфронтации. И, судя по всему, желание президента США заключить сделку с Китаем достаточно велико. Так, по словам Дональда Трампа, переговоры идут хорошо, и он в случае необходимости даже готов перенести обозначенный им крайний срок по достижению договоренности с Поднебесной, который изначально был им назначен на 1 марта. На мой взгляд, в итоге торговая сделка между двумя крупнейшими экономиками мира в том или ином виде будет заключена.

Таким образом, как минимум до марта, когда состоится очередное заседание американской ФРС и закончится срок торгового перемирия, основные раздражители рынков частично нивелированы. Сохранится и пауза в наблюдавшемся в прошлом году росте доллара на глобальном рынке, а это, безусловно, мощный фактор поддержки и курса рубля.

Также стоит отметить, что риски введения так называемых жестких санкций против ведущих отечественных банков и российского государственного долга крайне малы — об этом говорит история с компанией «Русал», с которой минфин США, несмотря на недовольство сената, в январе снял ранее введенные ограничения.

В таких условиях курс рубля, вероятно, имел бы даже неплохие шансы подрасти, но есть существенное ограничение — «врагом» нацвалюты остается бюджетное правило, согласно которому Банк России по поручению Минфина в довольно значительных объемах направляет «излишки» нефтяных доходов бюджета на скупку валюты на внутреннем рынке. Это серьезное препятствие для падения курса доллара ниже уровня 65 рублей.

В долгосрочной же перспективе стоит отметить, что накопившиеся проблемы в мировой экономике, связанные с длительным противостоянием двух гигантов — США и Китая, а также достаточно агрессивной монетарной политикой ФРС последних лет, никуда не делись. Они лишь ждут своего часа стать поводом для серьезной коррекции на биржах. И когда она случится, «горячие» деньги снова покинут российские фондовые и долговые площадки, став в очередной раз тригером ослабления курса рубля.

Автор — аналитик инвестиционной компании

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