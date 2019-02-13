В Татарстане началась реставрация старейшей в республике мечети

В Татарстане начали реставрировать старейшую в республике мечеть, которая расположена в Атнинском районе в селе Нижняя Береске. Она была построена в 1769 году. По словам главы Нижнеберескинского сельского поселения Аиды Фатыховой, для завершения реставрационных работ необходима помощь благотворителей.

Фатыхова рассказала ИА «Татар-информ», что храм из камня построил житель села Ибрагим Бурнаев. Для этого он получил разрешение у императрицы Екатерины II в 1769 году. Как известно, первой каменной мечетью татар считается мечеть «Аль-Марджани» в Казани, но она была возведена в 1770 году, отметила Фатыхова.

Через 150 лет после возведения мечеть конфисковала советская власть и закрыла. Там разместили сельский клуб, однако с 2010 года строение пустует. Здание не отапливается и протекает. Для его сохранения нужна реставрация.

В 2015 году специалисты провели экспертизу храма. Они пришли к выводу, что мечеть является уникальным образцом культуры, это первое кирпичное здание, построенное татарами после 200-летнего перерыва. Проект реставрации уже подготовлен, для восстановления храма необходимо 52 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время специалисты уточнят границы кремля в Казани. Это связано с тем, что в материалах Министерства культуры РФ и ЮНЕСКО указаны разные данные. Это влияет на объективность принимаемых решений.